Şampiyonlar Ligi'nde format değişti! Türk takımları...

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonunda hayata geçecek olan yeni formatı açıkladı. Devler Ligi'nde birçok değişiklik yapılırken bu hamleler, Spor Toto Süper Lig'i de yakından ilgilendiriyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı ve Türkiye'den katıl

UEFA, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonundan itibaren hayata geçecek değişiklikleri açıkladı. Formatın değiştiği Devler Ligi için alınan kararlar Türkiye'yi de ilgilendiriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yapılan değişiklikler sonucunda toplamda 26 takım grup aşamasına doğrudan katılım hakkı elde edecek.

UEFA'nın ülkeler sıralamasında ilk dört sırada bulunan İspanya, Almanya, İngiltere ve İtalya'nın en üst liglerini ilk dört sırada tamamlayan 16 takım, beş ve altıncı sırada yer alan Fransa ile Rusya'nın liglerindeki ilk iki sırayı alan toplam 4 takım gruplara doğrudan katılacak.

Ülkeler sıralamasında yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sırada yer alan Portekiz, Ukrayna, Belçika ve Türkiye'deki liglerde şampiyon olan 4 takımın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu 2 takım, turnuvanın grup aşamasına doğrudan katılma hakkına sahip olacaklar. Kalan 6 takım ise eleme turları neticesinde belirlenecek.

Bir önceki formatta Avrupa Ligi'ni kazanan takım, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanıyordu. Yeni formatla birlikte doğrudan katılım hakkı kazanıyor.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU ÖN ELEME OYNAYACAK MI?

Türkiye, yeni formatta da Şampiyonlar Ligi'ne iki kontenjan elde etti. Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 10. sıradaki yerini kaybetmediği müddetçe Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına doğrudan katılacak.

Ligi ikinci bitiren takım ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren giriş yapacak.

ÖN ELEME NASIL OLACAK?

Goal'de yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ise iki ayrı torba gerçekleştirildi. UEFA ülkeler sıralamasında 11 ve daha aşağısında bulunan ülkelerin takımları, Şampiyonlar Yolu'nda, UEFA ülkeler sıralamasında 5. ve 6. sırada yer alan ülkelerin üçüncüleri ile, 7. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin ikincileri ise Lig Yolu'nda yer alacak. Yani Türkiye, 10. sıradan geriye düşmemesi durumunda Süper Lig'i ikinci tamamlayan takım, Lig Yolu'na katılacak.

Şampiyonlar Yolu torbasından toplamda 4 takım , UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

Şampiyonlar Yolu torbasındaki takımlar, grup aşamasına kalabilmek için şu turları geçmek zorunda:

Ön eleme turu

1. eleme turu

2. eleme turu

3. eleme turu

play-off turu

Lig Yolu torbasında yer alan takımlar, aşağıdaki eleme turlarında boy gösterecekler :

2. eleme turu

3. eleme turu

Play-off turu

KOTA 5 TAKIM!

Yeni formatın ardından ülkeler in Şampiyonlar Ligi'ne göndereceği takım sayısına kota getirildi. Alınan kararlara göre bir ülkeden Şampiyonlar Ligi'ne en fazla 5 takım gidebilecek.