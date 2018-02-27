Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının hakemi belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Açıklamaya göre, Perşembe günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dakika açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Bugün oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

1 Mart 2018'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılığını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Özgür Yankaya yapacak.