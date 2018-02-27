Fatih Terim'in o ceketini bakın niçin istediler...

1 Mart 2018 tarihinde resmen kapılarını açacak olan Galatasaray müzesi için sarı kırmızılı kulüp, Teknik Direktörü Fatih Terim’den özel bir istekte bulundu.

Türk Telekom Stadyumu’ndaki müzede Fatih Terim köşesi dizayn edecek olan Galatasaray Kulübü, Fatih Terim’den UEFA Kupası'nı havaya kaldırdıkları Arsenal finalinde giydiği takım elbiseyi müzede sergilemek adına istedi.

G.Saray’a 6 şampiyonluk, UEFA Kupası başta olmak üzere sayısız başarı yaşatan Terim’den Kopenhag’daki finalde giydiği takım elbise ile beraber müzede sergilenmesini istediği birkaç eşya daha talep edilirken efsane isim için özel bir bölüm olacak.

24 MİLYON TL GELİR HEDEFİ

Galatasaray Kulübünün son teknolojiyi de kullanarak sarı kırmızılı kulübün tarihi, başarıları, kupalarının sergilendiği müzeden yönetimin hedeflediği gelir ise 24 milyon TL…

Barcelona Kulübünün şehir merkezine yakın olan stat müzesi yılda 1.6 milyon ziyaretçi aldığını göz önünde bulunduran Galatasaray idarecileri, bu rakamın yarısı yani 800 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyor.

800 bin ziyaretçi hedefini tutturması halinde de müze ve stat turu için giriş parasını 30 TL olarak belirleyen Galatasaray Kulübü 24 milyon TL gibi önemli bir kaynak yaratmış olacak.