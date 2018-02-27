Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş – Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
27 Şubat 2018 08:26
Fenerbahçe'den çArşı hakkında flaş hamle
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın, teknik direktör Aykut Kocaman’a hakaret içeren paylaşımıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
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Fenerbahçe'den çArşı hakkında flaş hamle
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