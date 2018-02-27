Rus artistik patinajcı Zagitova'dan ABD'li rakibine olay cevap

15 yaşındaki Rus artistik patinajcı Alina Zagitova, kendisinin performansını eleştiren ABD’li artistik patinajcı Ashley Wagner'a öyle bir yanıt verdi ki...

Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya alan ve oyunların yıldızı olan 15 yaşındaki Rus artistik patinajcı Alina Zagitova, ABD’li artistik patinajcı Ashley Wagner’ın performansıyla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Zagitova, Wagner’a eleştirmeden önce oyunlarda sergilediği programı denemesini önerdi.

Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışmaya hak kazanamayan ABD'li artistik patinajcı Ashley Wagner altın madalya alan Zagitova'yı Twitter'dan eleştirmiş ve "Başta zaman öldürdü, ikinci yarıda atlayışları yaptı. Bu bir performans değil" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili Russia Today'e (RT) konuşan Zagitova, Wagner'ın sözlerine yanıt verdi.

Sputnik'in haberine göre Zagitova "Wagner'ın sözleri beni daha da yüreklendirdi. Haklı olmadığını kanıtlamak istedim. Ancak böyle insanlar hiçbir kanıta tolerans gösteremez. Bırakalım benim sergilediğim programı sergilemeyi denesin. Ben onun performansını izlemekten memnuniyet duyarım ve hiç yorum yapmam" dedi.

Zagitova herkesin eleştiri yapma hakkı olduğunu ancak kaba olmaması gerektiğini söyledi.

Zagitova, oyunlardaki başarısından mutlu olduğunu, ancak bunun henüz başlangıç olduğunu da ifade etti.

'JÜRİLER RUS KADINLARINA AŞIK'

Zagitova'nın performansıyla ilgili USA Today yazarı Christine Brennan da eleştiride bulundu. Brennan Zagitova'nın atlayışlarının dengesiz olduğu ve hepsini programın sonunda gerçekleştirmesi nedeniyle cezalandırılmış olması gerektiğini ileri sürdü. Brennan, jürilerin ‘Rus kadınlarına aşık olduğu için durumu umursamadıklarını' da ifade etti.

​Zagitova, 82.92 puan alarak dünya rekoru kırdı. 15 yaşındaki sporcu, 82 puanlık sınırı geçen ilk sporcu oldu.