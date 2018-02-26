Fenerbahçe'de bir Ali Koç istifası daha!

Fenerbahçe’de bölge sorumlularının istifaları sürüyor. Daha önce istifa eden 7 bölge sorumlusunun ardından Zeytinburnu bölge sorumlusu Fatih Yerşen de istifa etti.

Yerşen istifa mektubunda Ali Koç’u desteklediği belirterek yeni bir kana ihtiyaç olduğunu ve değişim için bu kararı aldığını belirtti.

İşte Yerşen'in istifa mektubu:

Sayın Aziz YILDIRIM,

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Zatıallerinizin FENERBAHÇE Spor Kulübü tarihindeki birçok ilk’lerin ve en’lerin sahibi olarak yaptığınız hizmetlerden dolayı gönlümdeki yeriniz yadsınamaz. Fakat son zamanlarda kulübümüzün içinde bulunduğu mali durum ve tüm mecralarda hakkının savunulamaması biz Büyük FENERBAHÇE Camiasını son derece üzmekte ve çaresizliğe itmektedir. Hele hele son haftalarda gerçekleşen SPONSORLUK ANLAŞMASI ve YETİŞTİRME TARAFTAR AÇIKLAMASI bizleri; FENERBAHÇE’mize gönül veren etrafımızdaki birçok FENERBAHÇE’liyi derinden yaralamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Mücadelesinde başlayan ve 3 Temmuz süreci ile taçlanan FENERBAHÇE’mizin birlik ve beraberliği tüm bu gelişmeler neticesinde bozulacağını öngörmek hiç de zor değildir.

Bu vesile ile ben; menfaatini hiçbir zaman FENERBAHÇE’mizin önüne koymayan bir kişi olarak; uzun zamandan beri şeref ve gururla yürütmekte olduğum bölge sorumluluğu görevimden istifa ediyorum.