Fenerbahçe'den çArşı'ya suç duyurusu!

Fenerbahçe, dün gece oynanan Beşiktaş maçı sonrasında taraftar grubu çArşı'ya ait olduğu iddia edilen twitter hesabından Aykut Kocaman ile ilgili yapılan paylaşım hakkında suç duyurusunda bulundu.