26 Şubat 2018 18:35

Fenerbahçe'den çArşı'ya suç duyurusu!

Fenerbahçe'den çArşı'ya suç duyurusu!
Fenerbahçe, dün gece oynanan Beşiktaş maçı sonrasında taraftar grubu çArşı'ya ait olduğu iddia edilen twitter hesabından Aykut Kocaman ile ilgili yapılan paylaşım hakkında suç duyurusunda bulundu.
+ A -

Paylaş

Fenerbahçe'den, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Çok Okunanlar

Spor