Fenerbahçe'den, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.
26 Şubat 2018 18:35
Fenerbahçe'den çArşı'ya suç duyurusu!
Fenerbahçe, dün gece oynanan Beşiktaş maçı sonrasında taraftar grubu çArşı'ya ait olduğu iddia edilen twitter hesabından Aykut Kocaman ile ilgili yapılan paylaşım hakkında suç duyurusunda bulundu.
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