Başakşehir Kulübü'nden Arda Turan'ın kadrodan çıkarılmasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Futbolcumuz Arda Turan’ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adelesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Lig’in 23.haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri yer aldı.
26 Şubat 2018 18:29
Kritik maç öncesi Başakşehir'e Arda Turan şoku!
Başakşehir'de antrenmanda sakatlanan Arda Turan Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarıldı.
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