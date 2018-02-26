Eski oyuncular paralarını alamadıkları için şikayette bulundu ve ceza kesildi.

AJANSPOR - Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'ndan sonra Kadın Takımını'da FIBA transfer yasağı getirdi.

Daha önce yapılan açıklamalarda yeni yönetim Dursun Özbek döneminde oyunculara 7 aydır maaşlarının ödenmediğini duyurmuştu.

Şikayetler FIBA'ya gidince olanlar oldu

Eski oyuncular paralarını alamadıkları için FIBA'ya şikayette bulundular ve FIBA dün gece Galatasaray'a transfer yasağı getirdiğini resmen duyurdu. Ayrıca mevcut kadrodaki bazı isimlerin de yine kısa bir sürede ödeme yapılmazsa alacakları için FIBA'ya gidecekleri gelen bilgiler arasında.