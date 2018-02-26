Galatasaray Stadyum Müzesi kapılarını açtı

Galatasaray Kulübü'nün tarihi kupa, madalya, forma ve fotoğraflarının sergilendiği Galatasaray Stadyum Müzesi'nin ilk misafirleri basın mensupları oldu.

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA - Müze gezisine Galatasaray Başkan Yardımcıları Adil Arapoğlu ile Dinç Üner ile Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü de katıldı.

Müze 2 bin 100 metrekare alana sahip, içinde çeşitli branşlardan toplam kupa bulunuyor.

UEFA VE SÜPER KUPA'YA ÖZEL ALAN

Galatasaray'ın Arsenal'i yenerek aldığı UEFA Kupası ile Real Madrid'i mağlup ederek kazandığı UEFA Süper Kupa'ya da müzede ayrı bir bölümde yer verildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yer alan müze 1 Mart Perşembe günü saat 10:00'da taraftara açılacak. Müzede sarı-kırmızılı kulüp tarihinde yer edinmiş başarılar, kupalar, madalyalar ve fotoğraflar sergilenirken, taraftarlar ayrıca özel olarak hazırlanmış kısa filmi de sinema salonunda izlenmesinin ardından stat turu ile son bulacak.

Galatasaray Başkan Yardımcıları Adil Arapoğlu, müze gezisi öncesi yaptığı açıklamada, "Müzede o kadar çok şey var ki... Galatasaray'ın Fenerbahçe ile takım kurduğunu biliyor musunuz? Bunu müzede göreceksiniz. Uzun yılların çalışmalarını göreceğiz" dedi.