Süper Lig'de flaş ayrılık

Engin ANAK / Alanya,(DHA) - Aytemiz Alanyaspor, devra arasında Safet Susic'in yerine getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayıırdı.

Safet Susic'in ardından ligin 18'inci haftasında göreve gelen Karaman, yönetime istifasını sundu. Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken yönetimin Karaman'ın istifasını kabul ettiği kaydedildi. 18'inci haftada Aytemiz Alanyaspor'a gelen ve 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Karaman, Aytemiz Alanyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibilyet aldı.



Hikmet Karaman