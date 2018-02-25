Quaresma Fenerbahçe'yi yıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Fenerbahçe, 8. dakikada Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

SOSYAL MEDYADA 'OFSAYT' TARTIŞMASI

Fenerbahçe'yi, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren gol, sosyal medyada, ofsayt olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş, ikinci yarının hemen başında 49. dakikada Domagoy Vida'nın attığı golle oyuna denge getirdi: 1-1

QUARESMA DURUMU 2-1 YAPTI

Beşiktaş, 77. dakikada Quaresma'nın golüyle 2-1 öne geçti

BEŞİKTAŞ, FARKI 2'YE ÇIKARDI

Maçta kayıp zaman oynanırken Beşiktaş üçüncü golü buldu. Golün sahibi Quaresma oldu.