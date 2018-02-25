Quaresma Fenerbahçe'yi yıktı!

MAÇTAN DAKİKALAR:
Fenerbahçe, 8. dakikada Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
SOSYAL MEDYADA 'OFSAYT' TARTIŞMASI
Fenerbahçe'yi, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren gol, sosyal medyada, ofsayt olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
Beşiktaş, ikinci yarının hemen başında 49. dakikada Domagoy Vida'nın attığı golle oyuna denge getirdi: 1-1
QUARESMA DURUMU 2-1 YAPTI
Beşiktaş, 77. dakikada Quaresma'nın golüyle 2-1 öne geçti
BEŞİKTAŞ, FARKI 2'YE ÇIKARDI
Maçta kayıp zaman oynanırken Beşiktaş üçüncü golü buldu. Golün sahibi Quaresma oldu.