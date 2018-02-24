Cenk Tosun da kurtaramadı...

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında Watford, sahasında Everton'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun karşılaşmaya 57. dakikada Oumar Niasse'nin yerine dahil oldu. Takım olarak kötü olan Liverpool ekibinde Cenk de pek varlık gösteremedi. Yıldız oyuncu 90. dakikanın uzatma anlarında çok kritik bir pozisyonu gole çeviremedi.

Everton bu skorla 34 puanda kalırken, Watford 33 puana yükseldi. Everton ligde bir sonraki maçta Burnley deplasmanına gidecek. Watford ise evinde West Bromwich'i ağırlayacak.