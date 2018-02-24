Millilerden şok malubiyet

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Türkiye, deplasmanda İsveç'e 59-58'lik skorla mağlup oldu. İsveç gruptaki ilk galibiyetini alırken, Türkiye üç maç sonunda ilk kez parkeden yenik ayrıldı.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İsveç'e 59-58'lik skorla mağlup oldu. Gruba 2’de 2 yaparak başlayan Türkiye, üçüncü maçında mağlubiyetle tanışırken, İsveç ilk galibiyetini aldı.

Czerapowicz ve Ali Muhammed'in karşılıklı sayılarıyla başlayan mücadelede 4. dakikayı milliler 6-5 önde geçti. İki takımın da hücumda skor bulmakta zorlandığı mücadelede 8. dakika 8-8 eşitlikle geçilirken, ilk periyotu İsveç 15-13 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Spires ile skor bulan rakibi karşısında Kenan ve Ege ile iki basket kaydeden ay-yıldızlılar, durumu 18-17'ye getirdi.

Borg ve Czerapowicz ile hücumları değerlendiren ve kontrolü de eline alan ev sahibi ekip, farkı da 9 sayıya çıkarttı (29-20). Ancak Metecan Birsen'in turnikesiyle rakibinin serisine son veren milliler, 19. dakikada skorda dengeyi yakaladı ve devre 29-29 eşitlikle tamamlandı.