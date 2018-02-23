Galatasaray gol oldu Bursa'ya yağdı

Süper Lig 23. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında Bursaspor'u konuk etti.
PERDEYİ GOMIS AÇTI
Galatasaray zorlu mücadelenin 11. dakikasında Galatasaray Gomis ile 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gary Rodrigues, ceza sahası içinde Gomis'i gördü. Fransız golcü sol ayağıyla yerden mükemmel vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
BURSASPOR 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 38. dakikasında Bursaspor 10 kişi kaldı. Yeşil-beyazlı ekipte Ekong, Belhanda'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.
GARY RODIGUES FARKI İKİYE ÇIKARDI
Galatasaray'da genç yıldız Gary Rodrigues, Bursaspor karşısında durumu 2-0'a getirdi. Bursaspor defansından kaptığı topla ceza sahasına giren Gary Rodrigues, düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
GALATASARAY İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
49. dakikada Linnes'in sağ kanattan ortasını Harun sektirdi. Meşin yuvarlak Serdar Aziz'in önünde kaldı ve tecrübeli savunma oyuncusu topu ağlara gönderdi: 3-0.
GOMIS YENİDEN SAHNEDE
Karşılaşmanın 71. dakikasında Gary Rodrigues'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki Gomis'e gönderdi. Fransız golcü düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydetmiş oldu.
GOMIS HAT-TRİCK YAPTI
Ceza sahasına hızlı giren Gary Rodrigues'in yerden pasında Bafetimbi Gomis topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı: 5-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 5-0 galip ayrıldı.