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23 Şubat 2018 13:31
1.Lig'de flaş ayrılık
Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.
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Yılmaz Vural, yeşil-beyazlı takımda sadece 3 maça çıktı
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