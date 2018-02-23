23 Şubat 2018 13:31

1.Lig'de flaş ayrılık

1.Lig'de flaş ayrılık
Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.
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Yılmaz Vural, yeşil-beyazlı takımda sadece 3 maça çıktı

 

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