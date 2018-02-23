Beşiktaş'tan derbiye çılgın pirim!

(Fanatik) Derbiyi kazanıp, ezeli rakibi yakalamak ve zirvede de puan farkını indirmek isteyen Siyah-Beyazlılar’da, Başkan Fikret Orman Fenerbahçe derbisinin primini belirledi.
Beşiktaş Yönetimi takımı ayağa kaldırmak için devreye girdi. Derbiyi kazanıp, ezeli rakibi yakalamak ve zirvede de puan farkını indirmek isteyen Siyah-Beyazlılar’da, Başkan Fikret Orman kesenin ağzını açtı.
Orman, pazar günkü maçın galibiyet primini 30 bin TL olarak belirledi. Maçtan sonra bu rakamın daha da artabileceği konuşuluyor.