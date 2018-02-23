23 Şubat 2018 09:28

Beşiktaş'tan derbiye çılgın pirim!

Beşiktaş'tan derbiye çılgın pirim!
Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan müthiş hamle. Fikret Orman, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi için 30 bin TL prim belirledi.
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(Fanatik) Derbiyi kazanıp, ezeli rakibi yakalamak ve zirvede de puan farkını indirmek isteyen Siyah-Beyazlılar’da, Başkan Fikret Orman Fenerbahçe derbisinin primini belirledi.

Beşiktaş Yönetimi takımı ayağa kaldırmak için devreye girdi. Derbiyi kazanıp, ezeli rakibi yakalamak ve zirvede de puan farkını indirmek isteyen Siyah-Beyazlılar’da, Başkan Fikret Orman kesenin ağzını açtı.

Orman, pazar günkü maçın galibiyet primini 30 bin TL olarak belirledi. Maçtan sonra bu rakamın daha da artabileceği konuşuluyor.

 

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