Beşiktaş'tan derbiye çılgın pirim!

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan müthiş hamle. Fikret Orman, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi için 30 bin TL prim belirledi.

(Fanatik) Derbiyi kazanıp, ezeli rakibi yakalamak ve zirvede de puan farkını indirmek isteyen Siyah-Beyazlılar’da, Başkan Fikret Orman Fenerbahçe derbisinin primini belirledi.

Beşiktaş Yönetimi takımı ayağa kaldırmak için devreye girdi. Derbiyi kazanıp, ezeli rakibi yakalamak ve zirvede de puan farkını indirmek isteyen Siyah-Beyazlılar’da, Başkan Fikret Orman kesenin ağzını açtı.

Orman, pazar günkü maçın galibiyet primini 30 bin TL olarak belirledi. Maçtan sonra bu rakamın daha da artabileceği konuşuluyor.