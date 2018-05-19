Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'a yanıt geldi

SÖZCÜ/ Trabzonspor’un başkan başdanışmanı ve genel koordinatörü Özkan Sümer, 16 Mayıs’ta Trabzonspor’a alacakları için ihtar çektiği iddia edilen yıldız oyuncu Burak Yılmaz’ın “Ameliyattan sonra arayıp geçmiş olsun demediler” sitemini cevapladı.

Açıklamalarda bulunan Özkan Sümer, Burak Yılmaz’ın gündemi çalkalayan iddiaları için “2 kez aradım, ulaşamadım. Telefon kaydı var ispatlayabiliriz.” dedi. Özkan Sümer, “Burak'ın bu konudaki duyarlılığı hastalığıyla, sakatlığı ile ilgili olabilir ama 2 kez kendisini cep telefonuyla aradım. Cep telefonu kaydımda var Bir belge ve bilgi gerekiyorsa bunu kanıtlamak son derece kolay. Dediğim gibi kaydı var, aradık ulaşamadık. Böyle olsa bile, aksi olsa bile bu bizim eksiğimiz, aksağımız olabilir ama bu ona sitem etme hakkı vermez.” diye konuştu.

Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi veren Özkan Sümer, “Çalışmalar hala tespit niteliğinde. Önümüzdeki hafta şekillenmeye başlayacak. Taşları yerine oturtmaya çalışacağız. Şu anda son maçımız lig tamamlanmış olacak. Oyuncu kalma, gitme, dahil olma… Teknik adam olarak önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle antrenör kalma imkanı bulacağız. Şu ana kadar yaptığımız bağlantılar önümüzdeki hafta nihayete erecek.” dedi.

“ALTYAPIDAN ÖNEMLİ MİKTARDA OYUNCU KATILACAK”

Yeni sezonda A takım kadrosuna altyapıdan oyuncuların alınıp alınmayacağını sorusunu Sümer, “Profesyonel kadroyu yönetecek olan ben değilim ama benim için geçerli olan, gerçekçi olan bir kısım değerler var. Onların katılması yönünde bizim isteğimiz ve ihtiyacımız. Zaman zaman da vurgulamaya çalışıyorum. Gelecek teknik adam değerlendirmesini yapacak. Büyük umudum, bu oyunculardan önemli bir miktarı katılacak. Yalnız bununla yetinmek gibi bir düşünce içinde değiliz. Dışardan yetişmiş oyuncuları da katacağız ancak çok seçici olma ihtiyacı var. Bu konuda hata yapmak istemiyoruz” şeklinde yanıtladı.

“KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM”

Sadi Tekelioğlu ile yaptığı görüşmenin detayları konusunda bilgilendiren Özkan Sümer, “Hiç kimseyle bu yönde hiçbir hocayla Trabzonspor'a gelme-gitme konusunda bir irtibatım olmadı. Bunun bilinmesini istiyorum” dedi.

“NE PARA KONUŞTUM, NE PARA ALDIM”

Kulüpten 90 bin TL maaş aldığını iddiaları için Sümer, “İnsanların yaptığını parayla ölçülmeye kalkıldığı zaman ne yapıldığını da bilmek lazım. Kaldı ki, ben bu zamana kadar ne para konuştum, ne de para aldım. Bana yönetimden gelen veya benim yönetime ilettiğim herhangi bir ücret söz konusu değil. Halen öyle görev yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor'un şu anda çok ciddi sorunları var. Onları çözmeye çalışırken iş böyle çarpıtmak… Camianın içindeki bu art niyetlilerin marifeti olduğunu düşünüyorum” sözleriyle karşı çıktı.

GİDECEK OYUNCULAR İÇİN DEĞERLENDİRME

Gelecek sezon Trabzonspor’da kalacak ve gönderilecek oyuncularla ilgili Rıza Çalımbay’la fikir alışverişi yaptıklarını anlatan Sümer, “Rıza Çalımbay’dan rapor istedim ama o raporu resmi olarak almadık. Sohbet niteliğinde değerlendirmeyi yaptık. Bizim de bir fikrimiz var ama ihmal etmedik. Hocanın bu doğrultudaki düşüncelerinin ne olduğu yönündeki ihtiyacı ihmal etmedik” diye açıkladı.