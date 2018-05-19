Fenerbahçe'den bomba transfer

YUNUS DİLBER - FANATİK/ Leicester City'nin CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcüsü Ahmed Musa'nın adı, bir süredir üç büyüklerle birlikte anılıyordu.

Rusya'da yayım yapan Sport Express adlı internet sitesi ise Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.





Sitenin kulübe yakın bir kaynaktan elde ettiği bilgilere göre Sarı Lacivertli yönetim, 25 yaşındaki santrforun transferini bitirmek için 2018 Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor.

Haberde yıldız isme Galatasaray'ın da talip olduğu ancak Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye çok daha yakın olduğu kaydedildi.