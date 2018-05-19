19 Mayıs 2018 01:31

Fenerbahçe'nin finalde rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin finalde rakibi belli oldu
THY Euroleague Final Four mücadelelerinde CSKA Moskova ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Real Madrid maçı 92-83 kazanarak finalde Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.
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THY Euroleague Final Four mücadelelerinde CSKA Moskova ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Real Madrid maçı 92-83 kazanarak finalde Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.Maça iyi başlayan Rus temsilcisi oldu. İlk çeyrekte hücumda etkili olan CSKA, rakibine 30-20 üstünlük sağladı. İkinci ve üçüncü periyotta ise Real Madrid oyunu dengeledi. İlk yarıyı 47-46 önde kapatan İspanyollar, üçüncü periyotta iyi savunma ile son çeyreğe 63-56 üstün girdi.

Luka Doncic, Gustavo Ayon ve Sergio Llull'un etkili oyunları Madrid ekibine zaferi getirdi.

FİNAL 20 MAYIS'TA

Fenerbahçe Doğuş'un mücadele edeceği final karşılaşması 20 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sarı-lacivertlilerin rakibi Real Madrid ile oynayacağı final maçı TSİ 21.00'de başlayacak.

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