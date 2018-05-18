Rıza Çalımbay, galibiyetle veda etti

Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın veda maçında ligden düşen Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıdan gol sesi çıkmazken, dengeyi bozan gol 65. dakiakda geldi. Kucak'nın sağdan çevirdiği topu ön direkten tamamlayan Pereira, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 88. dakikada Yusuf Yazıcı farkı ikiye çıkarırken, skoru belirleyen gol 90+2'de yine Pereira'dan geldi.

Bu sonuçla 55 puana yükselen Trabzonspor, 2017-2018 sezonunu 5. sırada kapattı. 12 puanda kalan Kardemir Karabükspor ise Spor Toto Süper Lig'e veda etti.