Son yılların en çekişmeli sezonu: Aynı puanla bitirirlerse ne olacak?

T24/ Spor Toto Süper Lig'de bitiş çizgisine gelindi. Süper Lig tarihinde yaşanan en çekişmeli sezonda son haftaya girilirken 3 takımın matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ediyor. Bu da takımların sezon sonunda ligi aynı puanla bitirdiği takdirde oluşabilecek olası averaj hesaplarını da gündeme getiriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol müsabakaları talimatında belirttiği puan usulü ve averaj sistemi kuralına göre;

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanda bitirirse

Bu tablonun oluşması için Başakşehir'in puan kaybedip Galatasaray'ın da mağlup olması; Fenerbahçe'nin de galip gelmesi gerekiyor. Böyle bir olasılıkta Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanı (72) paylaşmış olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon ikili averajda birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'de oynanan iki lig maçı da 0-0 berabere bitti. Bu nedenle 2 hafta sonra bir puan eşitliği yaşanırsa gol averajına bakılacak. Galatasaray 34.haftaya +41 averajla girerken, Fenerbahçe de rakibini, 33. haftada Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek yakaladı ve +41 averaja ulaştı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligi aynı puanda bitirmesi demek sarı-kırmızılıların yenilip, sarı-lacivertlilerin ise kazanması anlamına geliyor.

Bu durumda hangi takım Şampiyonlar Ligi'ne, hangi takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek?

Bu durumda; Galatasaray, averaj bakımından Fenerbahçe'nin gerisine düşüyor ve Kanarya, şampiyonluk ipini göğüslüyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan taraf Fenerbahçe olurken; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılıyor. Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.

Galatasaray ve Başakşehir aynı puanda bitirirse

Bu durumun gerçekleşmesi için zirvenin şu anki sahibi Galatasaray'ın mağlup olup, 2. sırada bulunan Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi; Medipol Başakşehir'in ise kazanması gerekiyor.

Bu durumda; Galatasaray ve Başakşehir 72'şer puanda olacak ve ikili averaja bakılacak. Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi ancak sezonun ilk yarısında rakibine 5-1 yenmişti. Böylece Abdullah Avcı yönetimindeki 'Boz Baykuşlar' Galatasaray'a karşı ikili averajda üstün olacak.

Bu durumda hangi takım Şampiyonlar Ligi'ne, hangi takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek?

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan taraf Başakşehir olurken; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılıyor. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.

Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe aynı puanda bitirirse

Süper Lig'de 34. haftanın sonunda böyle bir sıralamayla karşılaşmak için Galatasaray'ın mağlup olup, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin galip gelmesi gerekiyor. Böyle bir olasılıkta 3 takım da ligi 72 puanda tamamlayacak.

Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe ligi aynı puanda tamamlarsa üçlü averaja bakılacak. Üçlü averajda ise bu takımların kendi aralarında oynadıkları maçlarda topladıkları puanlar dikkate alınacak.

Tüm maçlar dikkate alındığında ise oluşacak tabloda Başakşehir 6 puanla lider konumda bulunuyor. Üçlü averajda kuralında da Başakşehir şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Bu durumda hangi takım Şampiyonlar Ligi'ne, hangi takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek?

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan taraf Başakşehir olurken; Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılıyor. Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali

Geçtiğimiz hafta rakibi Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte şampiyonluk şansını matematiksel olarak kaybeden Beşiktaş'ta en büyük hedef Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılabilmek.

Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılabilmesi için Süper Lig'i 2. olarak tamamlaması gerekiyor. Bunun olması için de Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybedip, Beşiktaş'ın kendi evinde Sivasspor'u yenmesi gerekiyor. Bu durumda Kartal, ligi 2. tamamlayıp Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılabiliyor.