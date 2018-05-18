18 Mayıs 2018 15:18

Lig maçları öncesinde 'saygı duruşu' kararı

Lig maçları öncesinde 'saygı duruşu' kararı
Türk futbolunun efsane hakemi hayatını kaybetti.
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FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle, bugün ve yarın liglerde yapılacak müsabakaların öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

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