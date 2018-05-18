18 Mayıs 2018 15:09

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımımızın İran, Tunus ve Rusya maçının aday kadrosu belli oldu
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