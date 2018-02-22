Thomas Müller'den Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş, grup aşamasını namağlup tamamladığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini Allianz Arena'da aldı. Kara Kartal iyi başladığı mücadelede 16. dakikada Domagoj Vida'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldıktan sonra Bayern Münih'in ataklarına bir süre dirense de farklı yenilgiden kurtulamadı.

Bavyera devinde 2 golle galibiyete katkı sağlayan Thomas Müller, maçla ilgili olarak konuştu. Vida’nın gördüğü kırmızı kartın işlerini bir hayli kolaylaştırdığını belirten Alman futbolcu, “O dakikadan sonra daha iyiydik ve özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla farklı galibiyete uzandık. İlk yarıdaki durgunluğumuzdan sıyrıldık” dedi.

Bayern Münih’in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal de Müller’e benzer yorumlar yaptı. “Beşiktaş güçlü bir takım” diyen Vidal, “Eksik kaldıkları andan itibaren işler bizim için daha kolay bir hale geldi. Böylece galibiyete ulaşmakta fazla sıkıntı çekmedik” ifadelerini kullandı.