Beşiktaş Futbol A.Ş., futbolcu Dusko Tosic’in Guangzhou R&F Football Club’a transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
18 Mayıs 2018 10:10
Beşiktaş'a görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Beşiktaş Futbol A.Ş., futbolcu Dusko Tosic’in Guangzhou R&F Football Club’a transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
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