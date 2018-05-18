18 Mayıs 2018 10:10

Beşiktaş'a görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş'a görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Beşiktaş Futbol A.Ş., futbolcu Dusko Tosic’in Guangzhou R&F Football Club’a transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
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Beşiktaş Futbol A.Ş., futbolcu Dusko Tosic’in Guangzhou R&F Football Club’a transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

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