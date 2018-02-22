TFF'den Talisca kararı

Son dakika açıklamasına göre Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atiker Konyaspor maçında sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Talisca için Beşiktaş'ın yaptığı ceza iptali talebini reddetti.

PFDK ayrıca Galatasaray'ın Twitter'dan yaptığı Halis Özkahya paylaşımına 100 bin TL ceza verirken Mustafa Cengiz'e ise ihtar verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme yaşandı. Beşiktaş, geçen hafta Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta Pepe ve Talisca'nın gördüğü sarı kartlarla şok yaşamıştı. Talisca'nın kart gördüğü pozisyonda faulü Brezilyalı oyuncunun değil, Ali Turan'ın yaptığı gerekçesiyle Beşiktaş, TFF'ye cezanın iptali için başvuruda bulunmuştu. Şenol Güneş bugün yaptığı basın toplantısında Talisca'nın cezasının iptaliyle ilgili ümidinin olmadığını dile getirmişti. PFDK, Brezilyalı yıldızın durumuyla ilgili kararını verdi ve Beşiktaş'ın talebinin reddedildiğini açıkladı. Talisca, 25 Şubat Pazar günü 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olamayacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.02.2018 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 17.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR tribüne bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON ALT B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ALT A,B,C,D,E,F, KULE SİTE KUZEY ÜST D,E,F,G,H,J,K, KONYA ÇİMENTO GÜNEY ALT A,B,C,D,E,F, KONYA ÇİMENTO GÜNEY ÜST A,B,C,D,E,F,G,H,J,K bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü ŞEREF ÇİÇEK'in, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin sporcusu ANDERSON SOUZO CONCAICA, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin REDDİNE,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OKUL AÇIK ÜST B,C,D,E,F, MARATON ÜST H,I, OKUL AÇIK ALT L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ADAMA TRAORE'nin, 19.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulübün sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI A,B,C ve KUZEY MARATON ÜST A,B,C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



8- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübünün, 17.02.2018 tarihinde oynanan GRAND MEDICAL MANİSASPOR - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN ALT B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YALÇIN KOŞUKAVAK'ın, 18.02.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu KORAY ALTINAY'ın, 16.02.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ETİMESGUT BLD. SPOR Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan ETİMESGUT BLD.SPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ETİMESGUT BLD. SPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN LALE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü hakkında, 18.02.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

14- KARŞIYAKA Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - HACETTEPE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ORHANGAZİ BLD.SPOR Kulübü yöneticisi YAVUZ TUNCER YENİGÜN'ün, 18.02.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BLD.SPOR - BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ORHANGAZİ BLD.SPOR Kulübü CEVDET UZUNKÖPRÜ'nün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- BAYRAMPAŞA Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BLD. SPOR - BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞA Kulübünün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- YOMRASPOR Kulübü teknik sorumlusu AHMET GÜVEN PİRİSKENDER'in, 18.02.2018 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ERBAASPOR Kulübü sporcusu ÖZGÜR MERİÇ GAYRETLİ'nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan ERBAASPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan ERZİN BELEDİYESPOR-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KIRIKHANSPOR Kulübü idarecisi HÜSEYİN ÇAĞLAR'ın, 18.02.2018 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKHANSPOR Kulübü antrenörü ENDER ÖZİNÇ'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş. - ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- TİRE 1922 SPOR Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-ANKARA DEMİRSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü sporcusu İLHAN ASLANOĞLU'nun, 18.02.2018 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- VAN BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAN BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin TFF talimatlarına uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.'nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. - CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu EKREM KILIÇARSLAN'ın, 17.02.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu MARLON BÜLENT ÜÇÜNCÜ'nün, 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- BURSASPOR Kulübü sporcusu RÜŞTÜ HANLI'nın, 18.02.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu EMİRHAN KAYALAR'ın, 18.02.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu FURKAN PEKŞEN'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR sporcusu MUHAMMED BUĞRA GÖKÇAN'ın, 17.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GAZİANTEPSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- GAZİANTEPSPOR sporcusu ŞEVKET ŞAMİL GÖKTÜRK'ün, 17.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GAZİANTEPSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

33- ADANASPOR A.Ş. sporcusu İBRAHİM HALİL LEBLEBİCİLER'in, 17.02.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ADANASPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu MERT KURT'un, 18.02.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- Bölgesel Gözlemci AHMET AYBERK TUNCER'in, olay tarihinde yürürlükte olan Merkez Hakem Kurulu Talimatının 35/1. fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle LİSANS İPTALİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."