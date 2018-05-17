Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklamalar!

İşte Kocaman'ın gündeme ve geçmişe dair açıklamalarından öne çıkanlar...

''Ligin son haftasının içindeyiz. Defalarca maçların ardından basın toplantılarında söylediğim gibi Akhisarspor ve Gençlerbirliği maçlarıyla beraber ligi kontrol etme şansını kaybettik. Artık son maça hazırlanıyoruz. En kötü ihtimalle kazanıp durum tespiti yapmak istiyoruz.''

''Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımların en büyük unsuru taraftar desteğidir. Bu takımları büyük yapan tek şey nedir derseniz taraftar desteğidir. Büyük takımları büyük yapan parçayı alan bir unsur için buradaki katkıyı söylemek için daha ne söyleyebilirim ki? Beşiktaş'ın son durumuna bakarsak yeni stattan sonra puan ortalaması çok artı. Galatasaray da keza öyle. Trabzonspor'da da aynı durum var. Fenerbahçe'ye bakıldığında ise stadını bu takımlardan çok daha önce yaptı. İçeride oynama avantajını 2 puanlardan 2.5 puan ortalamasına çıkartan bir yapıya döndürdü.

Elinde böyle bir güç varken içeride geçen sezon 21 puan kaybı, bu sezon 14 puan kaybı var. İçerideki taraftarların atmosferi, puan kazanma ve hakeme etki eden gürültü. Galatasaray ve Beşiktaş'ta olduğu gibi. Fenerbahçe bütünlüğü sağlayamadı. Kaptan Volkan, bu gücü sonuna kadar hisseden oyunculardan birisi. Diğer oyuncular da öyle. Bursaspor maçından sonra hem o hem de ben serzenişlerimizi söyledik. Bütünlüğün bozulmuş olmasını bir iki demeçle düzeltme gücü yok. Seçim atmosferi tabii ki bu etkenlerden birisi. Doğal bir süreç bu. Ama tamamen seçim dersek yanlış olur. Seçim sadece bir etken.''

''SON 2 SEZONDA HEP SAVUNMACI ANTRENÖRLER OLARAK GÖSTERİLDİ''

''Önce ana sorunları çözerek sonra diğer problemleri çözmemiz lazım. Benim antrenörlük bakışım da bu zaten. Eğer güç üzerinizden tarif edersek deplasmanda hemen hemen içerideki kadar puan almışız. Bence güç değil konu. Eksik olan oyuncu tiplerimiz tabii ki var. 11. haftadan sonra aynı oyuncular, aynı takım, ben ayrıldıktan sonra 52 puan topladı. Ligin en fazla gol atan takımıyız. O günden sonra en yakın takipçimiz 47 puan alan Beşiktaş. Aynı takım. Ne değişti? Değişen şey son iki sezondur buraya gelen teknik direktörlere kulüp içinden uygulanan algı. Son iki sezondur hem Vitor Pereira hem Advocaat'a savunma futbolu oynatıyor deniliyor."

"Fenerbahçe iyi oynamıyor, savunma oynuyor deniliyor. Josef ile Topal birlikte oynar mı sorusu Fenerbahçe için kemikleşmiş bir soru oldu artık. Antrenörlerin özgüvenlerini çöken bir durum oluyor. Bu sezon yine aynı düşünce gitmeler oldu. Benim de en büyük hatam bu oldu. Bu düşüncelere malesef kapıldım. Kendi adıma doğru bildiğim bu oyunla ve taleplerle ilgili ufak tefek düzeltmeler yapabilir miyim diye sordum. 11. haftaya kadar bu düşünceler birikti ve oyun dağınıklığıyla dağınık bir takım olduk. Ondan sonra Topal ve Josef'i merkeze yerleştirdik. Güçlü bir oyun yarattık. Güzel oyun yerine doğru oyunu talep ettik. Onun ardından 54 gol atıp 19gol yedik.''

''KENDİ EKSİKLİĞİMİ ÇOK NET SÖYLÜYORUM''

''Kendi eksikliğimi çok net söylüyorum. İlk 11 haftadır düşüncelerim ve uygulamalarım. Aynı zamanda beklentilerinizin fazla olduğu oyunculardan beklentilerimizi alamamak. Bu seviyedeki oyuncular seçilerek gelen oyunculardır. Seçilmelerindeki esas neden basit hata oranının çok az olmasıdır. 10 tane oyuncuda 1-2 sapma, hata olabilir. Ancak yeni gelenlerde 7-8 sapma olmaz. Bizde inanılmaz oldu. Bu dönemsel bir durum. Sürekliliği olan bir durum değil. Taç atışı hırsızlık sözlerini eleştirmek büyük bir düşüklüktür. Ben onu derken başka şeylerden bahsediyordum, şaka yoluyla başka şeyler diyordum. İkincisi de çok net söylemek istiyorum hakem hataları.''

''En büyük özelliklerimden bir tanesi davranış bütünlüğü ile olaylara yaklaşıyorum. Yaşar Kemal Uğurlu, Giresunspor maçında 1. dakikadan sonra direkt Oğuz Kağan'a sarı kart gösterdi. Akhisarspor maçında Cüneyt Çakır'da hata yaptı ama bu normal hatalardı. Maçtan sonra kendisine gidip tebrik ettim. Bizim ülkede laf bükücüler çoktur. Malesef büküyorlar. Hiçbir hakem bükülmesin. Ben çalışmaktan yanayım. Çok çalışarak rakiplerimizi geçebileceğimizi düşünen birisiyim.''