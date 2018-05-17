Süper Lig şampiyonu kasayı dolduracak: İşte gelirler!

Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda şampiyon olan takım kasasına ne kadar koyacak?

Spor Toto Süper Lig'de dananın kuyruğu kopuyor. Lider Galatasaray, son haftaya 3 puan farkla takipçileri Fenerbahçe ve Başakşehir'in önünde girdi.

Tam 3 takımın şampiyonluk yarışına sahne olacak olan akşamın sonunda ipi göğüsleyen takım rekor gelire ulaşacak. Buna bir de Şampiyonlar Ligi 'ayak bastı parası' eklenince, şampiyon kulübün kasası adeta dolacak.

Lige katılım payı, galibiyet ve beraberlik primi, lig sıralamasına verilen ekstra bonus ve eski şampiyonluklar için ödenen rakamlar arttı. Bugün bir galibiyetin 2.2 milyon lira olduğu Süper Lig'de, şampiyonluk kupasının bedeli de 30 milyon liraya çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray 190 milyon lira, Başakşehir 135 milyon lira kazanacak

Şampiyon olan takımın geçmişte bir şampiyonluğu varsa; her bir eski şampiyonluk için 2.7 milyon lira ödenecek.

Süper Lig tarihinde 20 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, şampiyon olduğu takdirde eski şampiyonluklarından dolayı 54 milyon lira, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ise 51.3 milyon liralık gelir elde edecek. Başakşehir ise daha önce şampiyonluğu olmadığı için böyle bir geliri olmayacak.

Sezonu zirvede bitirecek takım, sıralama bonusu olarak yaklaşık 30 milyon lira alacak. TFF'nin Süper Lig'e 'ayak bastı parası' olarak ödediği para ise 30 milyon lira.

Her puan para

Bu sezon takımlar galibiyette 2.2 milyon Euro, beraberlikte ise 1.1 milyon Euro aldı. Şampiyonluğa ulaşacak olan takım yayın havuzundan da 100 milyon liraya yakın bir gelir elde edecek.

Bunlara göre şampiyon takımın kazanacağı ödüller;

Süper Lig şampiyonluğu: 30 milyon lira

Süper Lig'e katılım: 30 milyon lira

Önceki şampiyonluklardan gelen prim:

Galatasaray: 54 milyon lira

Fenerbahçe: 51.3 milyon lira

Şampiyon takımın ödülü ne kadar?

Cumartesi akşamı Süper Lig'de Galatasaray veya Fenerbahçe, şampiyon olması halinde 190 milyon liraya yakın para kazanacaklar. Başakşehir'in ilk şampiyonluğunu kazanması halinde ise bu rakam 135 milyon lira seviyesinde olacak.

'Devler Ligi'nden en az 15 milyon Euro gelecek

Şampiyon bir kulüp için en önemli gelirlerden biri de Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkından dolayı gelecek olan gelirler oluyor.

Ligi birinci bitirecek kulüp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne de katılım hakkı elde ediyor. Bu da yaklaşık 15 milyon Euro'nun kasaya girmesi anlamına geliyor.

Yayın hakları geliri

Süper Lig’in 2017-18 sezonunu puanlama ve sıralama derecelerini baz alarak yapılan hesaplamalar sonucunda kulüplerin havuzdan elde edecekleri gelir belli oldu.

Bu sezon ilk altıya ödenecek lig sıralama ödülü toplam 82 milyon liraya yükseldi. Geçen sezon bu tutar 59 milyon 475.000 lirayken, 2015-16 sezonunda 53 milyon 250.000 lira ve 2014-15 sezonunda da 46.5 milyon lira idi.

Süper Lig'de olma hakkı elde eden her kulübe eşit dağıtılan tutar bu sezon kulüp başına 30 Milyon liraya ulaşırken, geçen sezon 20 Milyon lira, 2015-16 sezonunda bu miktar 18 Milyon lira, 2014-15 sezonunda da 16 Milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezon toplam havuz gelirlerinin %30.7’sini kendi aralarında paylaştılar. Diğer 15 kulüp ise kalanın %69.3’lük kısmını alıyor.

Buna göre, 3 kulübün havuzdan aldıkları ortalama gelirin payı kulüp başına %10.2 olurken, diğer 15 kulüp başına düşen ortalama gelir ise %4.6 olarak gerçekleşti. Yani, 3 kulüp diğer 15 kulüpten %121 daha fazla para kazandı.

Geçen senenin havuz gelirleri

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan kulüp 19 milyon lira parasal ödüle ulaşırken, ikinci sıradaki kulüp 15.5 milyon lira, üçüncü 11.5 milyon lira, dördüncü 7.7 milyon lira, beşinci 3 Milyon 50 bin lira ve altıncı sıradaki kulüp de 1 milyon 925.000 lira parasal ödül almaya hak kazandılar. Geçmiş şampiyonluklar için de kulüplere, şampiyonluk başına 1 milyon 800.000 lira prim dağıtıldı.