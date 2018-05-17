Fenerbahçe Doğuş bir kez daha tarih yazmak istiyor. Sarı-Lacivertliler Belgrad’da düzenlenecek 2018 Turkish Airlines EuroLeague Final Four ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.

Geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş 2018 Turkish Airlines EuroLeague Final Four ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile final yolunda karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas'ı yenerek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu olmak istiyor. Final-Four'un diğer maçında ise CSKA Moskova - Real Madrid karşılaşacak.

Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stark Arena’da 18 Mayıs Cuma günü TSİ 19:00’da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.