UEFA Kupası'nın kazanını belli oldu

Atletico Madrid: 3 - Marsilya: 0



Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'siz çıktığı mücadelede sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü! Atletico Madrid, bu kupayı daha önce 2010 ve 2012 yılında kazanmıştı. Marsilya'da kaptan Dimitri Payet, mücadelede sakatlandı ve oyuna devam edemeyince saha kenarına gözyaşları içerisinde geldi.

UEFA'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'da Marsilya ve Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, Antoine Griezmann'ın iki, Koke'nin bir golüyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı 4. Avrupa kupasını kazandı! Atletico Madrid'de başarılı teknik direktör Diego Simeone, 4 maçlık cezası nedeniyle kulübede olamadı. Simeone'nin yerine yardımcısı German Burgos, takımın başında yer aldı.

Mücadelede gole yaklaşan ilk ekip, Marsilya oldu. Henüz 4. dakikada Valere Germain'in altıpas çektiği şut dışarı çıktı.

Dakikalar 21'i gösterdiğinde Atletico Madrid, 1-0 öne geçti. Ev sahibinde Gabi'nin asistinde rakip fileleri havalandıran Griezmann, skoru 1-0'a getirdi.

Mücadelede 30. dakika oynanırken Marsilya kaptanı Dimitri Payet sakatlandı ve bir süre saha içerisinde tedavi gördü. Fransız yıldızın oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca Rudi Garcia değişiklik yapma kararı aldı. Payet, saha kenarına gözyaşları içerisinde geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Atletico Madrid, devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Atletico Madrid, ikinci yarıya hızlı başladı. Mücadelede dakikalar 49'u gösterdiğinde Koke'nin asistiyle topla buluşan Griezmann, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip fileleri havalandırdı ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

Marsilya, son dakikalarda gole çok yaklaştı. 81. dakikaya girilirken Kostas Mitroglou şansını denedi ancak Yunan golcünün şutu direkten döndü.

86. dakikaya gelindiğinde Atletico Madrid takımı Diego Costa ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Diego Costa tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.

Atletico Madrid, bu pozisyondan 3 dakika sonra farkı 3'e çıkardı! Ceza sahasının solunda topla buluşan Diego Costa, pasını Koke'ye verdi. Koke'nin isabetli pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan kaptan Gabi, isabetli vuruşla farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Atletico Madrid, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürdü!

Marsilya ve Atletico Madrid, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaştı. İki takım, daha önce 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Tarafların ilk maçında, Javier Aguirre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid, Eric Gerets'in çalıştırdığı Marsilya'yı 2-1 yendi. Gruptaki ikinci karşılaşma ise golsüz sona erdi. Atletico Madrid, bu mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Kupanın sahibi olan Atletico Madrid, İspanya ligini ilk 4'te bitirmeyi garantilediği için gelecek sezon Avrupa Ligi şampiyonu kontenjanından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını, UEFA ülke sıralamasında 5. olan Fransa'da ligi 3. bitiren takım elde edecek.

Maçtan saatler öncesinde saha içerisinde stadyum dışından minik paraşütlere bağlanmış meşaleler atıldı. Bu görüntü, mücadele başında da boyut değiştirdi. Özellikle kale arkasında yer alan Marsilya taraftarları, yüzlerce meşaleyi yaktı ve tribünde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikaları yoğun duman altında oynandı.

KUPAYI EN ÇOK İSPANYOLLAR KAZANDI!

Futbolda daha önce UEFA Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazananlar İspanya takımları oldu.

İspanya, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 16 takımla finallerde temsil edildi ve 11 defa şampiyonluk yaşadı. İtalyanlar da 15 takımının yer aldığı finallerde 9 şampiyonluğa ulaştı.

İtalyanlar ve İspanyolları 8 şampiyonlukla İngilizler, 6 zaferle Almanlar, 4 şampiyonlukla Hollanda takımları takip etti.

FRANSIZLAR YİNE KAZANAMADI!

Marsilya, Fransa ekiplerinin bu organizasyonun finalinde yaşadığı şanssızlığı kıramadı! UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransız ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia takımı, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransız ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Marsilya, 1998-1999'un finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. Marsilya, 2003-2004 finalinde ise İspanya'nın Valencia takımı karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Marsilya, yine sahadan boynu bükük ayrıldı!