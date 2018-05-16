Avrupa Ligi Finali öncesi sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki rakibi Marsilya finalde Atletico Madrid'le bir araya gelirken Konyaspor'un grup kuraları öncesinde "UEFA Avrupa Ligi şampiyonu bu gruptan çıkacak" şeklindeki paylaşımı Marsilya'nın Twitter hesabında yeniden gündeme getirildi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ve Atletico Madrid’i bir araya getiren nefes kesen final öncesinde Atiker Konyaspor’un 25 Ağustos 2017’de yaptığı paylaşım sosyal medyada yeniden gündeme geldi ve şaşkınlık yarattı. Grup kuraları çekildikten sonra, dünyaca ünlü dizi Game of Thrones’dan esinlenilen bir video hazırlayan Atiker Konyaspor, İngilizce olarak “UEFA Avrupa Ligi şampiyonu bu gruptan çıkacak” ifadelerini kullandı.

Marsilya’nın İngilizce paylaşım yapan resmi hesabı bu ‘tweet’i bugün maç öncesinde yeniden paylaşırken “Yakında göreceğiz Konyaspor. UEFA Avrupa Ligi Finali’ne iki saat kaldı” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Konyaspor ise Marsilya’ya “Bol şanslar! Son dakikaya kadar asla pes etmeyin” yanıtını verdi.