Cenk Tosun'un hocası kovuldu

Eurosport - Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da menajer Sam Allardyce ile yollar ayrıldı.

Everton Kulübü'nden yapılan açıklamada, altı aydır teknik direktörlük koltuğunda oturan 63 yaşındaki Allardyce'ın görevine son verildiği belirtildi.

Kasım ayında Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın kovulmasının ardından göreve gelen Allardyce, çıktığı 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.

Puan cetvelinde 13. sırada aldığı Everton ile sezonu 8. sırada bitiren İngiliz menajerin, bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

İngiliz basını ise, Everton yönetiminin Watford'u çalıştıran Portekizli Marco Silva'yı takımın başına getirmek istediğini yazdı.