Spor Toto 1'inci Lig Play-off'unda finalin adı belli oldu

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak.

Boluspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 3

Spor Toto 1'inci Lig Play-off mücadelesi rövanş maçında Gazişehir Gaziantep deplasmanda Boluspor'u 1-0'ın rövanşında 3-1 mağlup ederek finale yükseldi ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un rakibi oldu. Karşılaşma, İsrailli askerlerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı. Saygı duruşu sırasında taraftarlar ‘Kahrolsun İsrail’ sloganları atıp Filistin bayrağı açtı.

8’inci dakikada yaklaşık 25 metreden Poepon’un kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

13’üncü dakikada Gazişehir Gaziantep’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolden faydalanan Jefferson’un sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

23’üncü dakikada gelişen Boluspor kontra atağında Guido Koçer’in ara pasıyla hareketlenen Umut’un sol çaprazdan vuruşu az farkla dışarı çıktı.

41’inci dakikada kullanılan serbest vuruşunda ceza sahasından Guido Koçer’in yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Adam’da kaldı.

43’üncü dakikada sol köşede topla buluşan Rodriguez çalımlarla önünü açarak kalenin karşısına kadar ilerledi. Rodriguez’in ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta top kaleci Gökhan’ın parmaklarının ucuna çarparak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gazişehir Gaziantep’in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Gazişehir Gaziantepli futbolcular, soyunma odasına girdiği sırada Boluspor tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Bir süre soyunma odasına giremeyen futbolcular, polislerin kalkanlarının altında soyunma odasına girebildi.

48’inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Göksu, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Göksu’nun vuruşu kaleci Adam’dan sekerek kornere çıktı.

49’uncu dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Rodriguez’in vuruşu direğe çarparak yandan dışarı çıktı.

56’ncı dakikada sağ kanattan açılan ortaya Guido Koçer gelişine çok sert vurdu. Top ağlarla buluştu: 1-2.

59’uncu dakikada Akabueze’nin pasında Melih’in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

63’üncü dakikada sol kanattan yapılan ortada Serdar topla buluştu. Serdar’ın vuruşu direğe çarpıp dışarı çıktı.

74’üncü dakikada yardımcı hakem Mehmet Cem Hanoğlu’nun kafasına tribünden atılan su dolu pet şişe isabet etti. Orta hakem Ümit Öztürk, maçı durdurdu. Maç, yardımcı hakemin diğer tribünün olduğu tarafa geçmesiyle 78’inci dakikada yeniden başladı.

88’inci dakikada ceza sahası içinde Renato’nun müdahalesinde Tugay yerde kaldı. Hakem önce penaltı kararı verdi. Maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR ekranından pozisyonu izledi. Penaltı olmadığına karar vererek Tugay'a sarı kart gösterdi.

90+3'üncü dakikada Yusuf Emre'nin müdahalesinde Serdar ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Özgürcan, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 3-1.

Karşılaşma Gazişehir Gaziantep’in 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep ğlay-off’larda finale kalmayı başaran taraf oldu.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ümit Öztürk (x), Mehmet Can Hanoğlu (x), Osman Gökhan Bilir (x)

BOLUSPOR: Gökhan (x) - Renato (x), Alim (x), Umut (xx), Göksu (xx) (Dk. 67 Sefa xx), İshak (xx), Yusuf (xx), Santos (xx) (Dk. 46 Akabueze xx), Mustafa (x) (Dk. 46 Melih x), Guido (xx), Poepon (x)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Adam (xxx) - Uğur (xx) (Dk. 63 Serdar xxx), İsmail (xxx), Ahmet (xxx), Mehmet Erdem (xxx), Jefferson (xxx), Sagbefia (xx) (Dk. 72 Tugay xx), Gökhan (xx)(Dk. 90 Webo), Yasin (xxx), Rodriguez (xxx), Özgürcan (xxx)

GOLLER: Dk. 56 Guido Koçer (Boluspor) - Dk. 13 Jefferson, Dk. 43 Rodriguez, Dk. 90+3 (P) Özgürcan (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Alim, Umut, Yusuf Emre (Boluspor) - Uğur, Segbefia, Özgürcan, Jefferson, Tugay (Gazişehir Gaziantep)