15 Mayıs 2018 17:01

Süper Lig'de ayrılık

Süper Lig'de ayrılık
Murat Cavcav: "Ümit Özat ile yollarımızı ayırdık."
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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav yaptığı açıklamada "Teknik direktörümüz Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık" dedi.

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