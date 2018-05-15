TFF'den yapılan açıklamada "1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
15 Mayıs 2018 15:46
PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Akhisarspor maçında taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle para cezası verildi.
-
PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası
-
Ünlü futbolcu Erdoğan'ın davetini reddetti
-
Burak Yılmaz ameliyat oldu
-
Almanya'dan ünlü futbolculara seçim suçlaması
-
Mesut ve İlkay'ın Erdoğan fotoğrafına tepki
-
Aykut Kocaman: Bence tesadüf
-
Süper Lig’de son haftanın programı belli oldu
-
Fenerbahçe gol oldu, Karabük'e yağdı!
-
Süper Lig'den düşen 3. takım belli oldu
-
Galatasaray'da başkan adaylarının renkleri belli oldu