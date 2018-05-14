Aykut Kocaman: Bence tesadüf

Süper Lig'de Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını Karabük deplasmanında da korumayı başardı. Teknik direktör Aykut Kocaman ise 90 dakikayı şu sözlerle değerlendirdi.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları:

"Hem biz, hem Karabük"

"Tabii ki bu skorda oyunculaın ciddiyeti kadar, Karabükspor'luların mental anlamdaki durumu da etkili oldu. Biz de olayın farkında olan bir takımdık, ciddiye aldık ama 3 gün geç kaldık. Çok fazla söylenecek bir şey yok."

"Futbolda her şey olabilir"

"Türk Milli Takımı'nın geçen sefer Avrupa şampiyonası'na nasıl gittiğini düşününce, futbolda her şeyin olabileceğini düşünüyorsunuz. Dolayısıyla umudumun olduğunu söyleyebilirim. "

"Zaten çift forvettik; bence tesadüf"

"İsimleri forvet olunca sanki çift forvet oynatmışız gibi düşünülüyor ama biz sezonun yüzde 80'inde zaten çift forvet oynadık. Fenerbahçe'nin ligin en çok gol atan takımı olması bence tesadüf."