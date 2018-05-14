14 Mayıs 2018 23:01

Süper Lig’de son haftanın programı belli oldu

Süper Lig’de son haftanın programı belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da oynayacak.
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Spor Toto Süper Lig’de 34’üncü ve son haftanın programı belli oldu.

Göztepe – Galatasaray, Medipol Başakşehir – Kasımpaşa, Fenerbahçe – Atiker Konyaspor ve Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor mücadeleleri 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

Diğer 5 karşılaşmanın ise 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de oynanacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı son hafta programı şu şekilde:

18 Mayıs Cuma – 18.00

Aytemiz Alanyaspor – Antalyaspor

Trabzonspor – Kardemir Karabükspor

Evkur Yeni Malatyaspor – Kayserispor

Gençlerbirliği – Bursaspor

Teleset Mobilya Akhisarspor – Osmanlıspor

19 Mayıs Cumartesi – 19.00

Göztepe – Galatasaray

Medipol Başakşehir – Kasımpaşa

Fenerbahçe – Atiker Konyaspor

Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor

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