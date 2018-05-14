Süper Lig’de son haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 34’üncü ve son haftanın programı belli oldu.
Göztepe – Galatasaray, Medipol Başakşehir – Kasımpaşa, Fenerbahçe – Atiker Konyaspor ve Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor mücadeleleri 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.
Diğer 5 karşılaşmanın ise 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de oynanacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı son hafta programı şu şekilde:
18 Mayıs Cuma – 18.00
Aytemiz Alanyaspor – Antalyaspor
Trabzonspor – Kardemir Karabükspor
Evkur Yeni Malatyaspor – Kayserispor
Gençlerbirliği – Bursaspor
Teleset Mobilya Akhisarspor – Osmanlıspor
19 Mayıs Cumartesi – 19.00
Göztepe – Galatasaray
Medipol Başakşehir – Kasımpaşa
Fenerbahçe – Atiker Konyaspor
Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor