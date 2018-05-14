Avrupa'ya damga vurduk!

Türkiye’nin en başarılı bireysel sporlarından karate ve tekvandoda Avrupa şampiyonalarına Türk sporcular damga vurdu: 6'sı altın 19 madalya. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nın kapanış gününde sporcularımız, 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. 2015 ve 2017'yi şampiyon kapatan Erkek Kumite Milli Takımı, unvanını bu yıl da kaptırmadı. Serap Özçelik Arapoğlu ve Burak Uygur'un şampiyonlukları ile birlikte Ay-Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak kapattı. Türkiye genel klasmanda İspanya'nın ardından ikinci sırayı alırken, İtalya ile birlikte en çok podyum gören ülke oldu.

Rusya'nın Kazan kentindeki Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Türk sporcular da fırtına gibi esti. 22 sporcumuzun (9 erkek, 13 kadın) 9'u kürsüye çıktı. Rukiye Yıldırım ve İrem Yaman'dan sonra dün de Nafia Kuş, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Milli tekvandocular 3 altın, 4 gümüş, 2 bronz; toplam 9 madalya ile organizasyonu tamamladı.