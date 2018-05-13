Gol düellosunda kazanan Beşiktaş

Şampiyonluk şansını kaybeden Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek 2.'lik için yarışını son haftaya taşıdı.

OSMANLISPOR: 2 - BEŞİKTAŞ: 3



Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada kaldı, Akhisarspor yarın Kayserispor'dan puan alırsa Osmanlıspor düşecek.

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Beşiktaş, Osmanlıspor'a konuk oldu.

Ligde kalmak için mücadele veren Osmanlıspor maça hızlı başladı. Serdar Gürler, ev sahibini 6. dakikada öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve 45 dakika 1-0 sona erdi.

2. yarı golle başladı. Anıl Karaer'in kendi kalesine attığı golle skora denge geldi. 51. dakikada Mustafa Pektemek, skoru Beşiktaş lehine çevirdi. 56'da Serdar Gürler, bir kez daha sahneye çıkarak maçı 2-2'ye getirdi. Maçta son sözü oyuna 2. yarıda dahil olan Vagner Love söyledi. Brezilyalı futbolcu, 80. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi: 3-2.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 68'e yükseltti ve 2.'lik için yarışını son haftaya taşıdı. Osmanlıspor ise 33 puanda kalarak haftayı 16. sırada tamamladı. Yarın Akhisarspor, Kayserispor'dan puan alırsa Osmanlıspor ligden düşecek. Akhisarspor kaybederse iki takımın haftaya yapacağı maç küme düşecek takımı belirleyecek.

OSMANLISPOR: 2 - BEŞİKTAŞ: 3

STAT: Osmanlı



HAKEMLER: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Luiz Carlos (Dk. 57 Cikalleshi), Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam, Lumanza (Dk. 80 Özer Hurmacı), Regattin, Serdar Gürler, Umar (Dk. 72 Maxsö)



BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Necip Uysal, Tolgay Arslan (Dk. 43 Mustafa Pektemek), Oğuzhan Özyakup (Dk. 86 Fatih Aksoy), Lens, Talisca, Babel, Larin (Dk. 65 Vagner Love)

GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 56 Serdar Gürler (Osmanlıspor), Dk. 47 Anıl Karaer (kendi kalesine), Dk. 51 Mustafa Pektemek, Dk. 80 Vagner Love (Beşiktaş)

SARI KART: Dk. 62 Vida (Beşiktaş)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR



4. dakikada Umar'ın uzun pasıyla topla buluşan Serdar Gürler önündeki Vida'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

6. dakikada Lumanza'nın uzun pasında Medel'in arkasında topla buluşan Serdar Gürler, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden düzgün bir vuruşla kalecinin bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Necip Uysal'ın sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

31. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Lens'in çevirdiği topa Yalçın Ayhan ters bir vuruş yapınca meşin yuvarlak kornere gitti.

45+2. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Larin'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Lens'in soldan arka direğe yaptığı ortada Larin'in dokunduğu top Anıl Karaer'e çarparak filelere gitti: 1-1.

49. dakikada Ceyhun Gülselam'ın pasıyla ceza alanına giren Umar'ın sert vuruşunda, direğe çarparak kale çizgisine düşen topu Medel uzaklaştırmayı başardı.

51. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ceza alanı ön çizgisine yaptığı ortada Mustafa Pektemek göğsüyle meşin yuvarlağı ağlara göndererek, takımını 2-1 öne geçirdi.

56. dakikada Ceyhun Gülselam topu ceza alanı içine doldurdu. Vida'dan seken topu önünde bulan Serdar Gürler röveşatayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

65. dakikada Umar'ın pasıyla toplu buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, top kaleci Fabricio'nun bacaklarından döndü.

66. dakikada Vagner Love pasını penaltı noktasındaki Oğuzhan Özyakup'a aktardı. Bu futbolcunun kötü vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

70. dakikada topla hareket eden Oğuzhan Özyakup, topu penaltı noktasındaki Vagner Love'a aktardı. Bu futbolcunun kötü vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

80. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ taraftan yaptığı ortada bomboş pozisyonda kalan Vagner Love'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.