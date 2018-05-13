Melo'dan Fenerbahçe açıklaması!

YNUNUS DİLBER - FANATİK/ Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Sarı Kırmızılı ekipten ayrıldıtkan sonra sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

Son olarak resmi Instagram hesabından Fenerbahçe taraftarlarını çok kızdıran bir paylaşımda bulunan Brezilyalı yıldız, ülkesinde yayınlanan bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Fox Sports'a konuşan Melo, "Tıpkı Vasco da Gama ve Corinthians'a olduğu gibi Fenerbahçe camiasına da hiçbir saygısızlığım olmadı." ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşımların oyunun şov kısmıyla ilgili olduğunu savunan Sarı Kırmızılılar'ın eski oyuncusu, "İnsanlar bunun için maçlara gidiyorlar. Futbolda provokasyon da var." şeklinde konuştu.

"RAKİP TAKIMDA OYNAMAM"

Vasco da Gama'da asla oynamayacağını da sözlerine ekleyen 34 yaşındaki yıldız, "Çocukluğumdan bu yana rakibini desteklediğim bir takımda forma giyemem. Bu olmaz." dedi.