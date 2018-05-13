Fikret Orman'dan flaş ihraç çıkışı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TFF'den ihraç edilmesi istenen 6 isimle ilgili genel kurul üyesinin açıklamasına yanıt vermek için kürsüye çıktı.

FANATİK/ Beşiktaş Kulübünün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil yaptı.

Toplantıda kongre divan başkanlığına Şener Yurdakul seçildi.

Fikret Orman başkanlığındaki kulüp yönetiminin geçen yıla ait idari ve mali faaliyetleri için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak genel kurulda, 2018 mali yılı konsolide bütçesi karara bağlanacak.

Kongre gündeminde ayrıca, basketbol şubesine bağlı erkek ve kadın A takımları ile altyapı birimlerine ait faaliyetlerin Beşiktaş Basketbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den devralınması ve basketbol şubesi faaliyetlerinin tamamının kulüp derneği tarafından yürütülmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması da bulunuyor.

İhraç tartışması!

Üyelerden bazıları tüzüğe göre 10’da 1 imza toplayıp divana gündem maddesi olarak TFF’deki üyelerin kulüpten ihracı için talebinde bulundu. Ancak divan, biz bunu ekleyemeyiz deyince ortalık karıştı. Daha sonrasında ise yoğun baskılar ve tüzüğe göre sevkleri istendi.

Beşiktaş Divan Başkanlığı, TFF'den ihraç edilmesi istenen 6 isimle ilgili dilekçeyi yönetim kuruluna ileteceğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, genel kurul üyesinin açıklamasına yanıt vermek için kürsüye çıktı.

Fikret Orman, "Ben herkesin genel kurulda konuşmasını istiyorum. Biz genel kurula hiçbir öneride bulunmadık. Burayı yöneten genel kurul. Haftaya Ramazan başlıyor. Ben de oruç tutuyorum. İnsanlar aç olduğu zaman gerginlik daha çok artabilir. Anneler Günü bugün evet ama mecburen bugün yapmamız gerekiyordu. Kapalı kapılar ardında dedikodular yapılmasını istemiyorum. Kim ne söylemek istiyorsa çıksın burada konuşsun" dedi.

Bundan sonra ne olacak?

Divan başkanlığı önergeyi yönetim kuruluna verecek. Talebin geçerli sayılması halinde disiplin sevki gerçekleşecek. Oylama ve karar ise bir sonraki genel kurulda yapılacak