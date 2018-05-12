Yıldırım: Amacımız gençleri sokaklardan kurtarmak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün sosyal sorumluluk projesi olan, "1907 Okul 1907 Pota Projesi" kapsamında Ödemiş'in Köseler Köyü'ndeki ilkokulda basketbol potasının açılış törenine katıldı.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, (DHA) Başkan Yıldırım'a yoğun ilgi olurken, törene katılan öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Köseler Köyü İlkokulu Müdürü Tayfun Bengi de Aziz Yıldırım'a plaket verdi.



Açılışa Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Ödemiş Belediye Başkanı Yardımcısı İsmail Dadal, Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Ödemiş Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Levent Ergin, Fenerbahçe taraftarları ve köy halkı katıldı. Projeyle ile ilgili bilgiler veren Başkan Yıldırım, 500'den fazla okulda projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Bu projedeki amacımız çocuklarımızın spor alışkanlıklarını geliştirmek. Basketbolu sevdirmek. Gençleri sokaklardan kurtarıp kendilerini spora adamalarını sağlamak. Projemizi bundan sonra devletle beraber el ele yapmaya çalışacağız. Bu bölgede de ihtiyacı olan yerler varsa dernek başkanına başvurabilirler" dedi.

Okul Müdürü Tayfun Bengi de Yıldırım'a katkılarından dolayı çok teşekkür ettiklerini söyledi. Öğrenciler ve köy halkı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu. Özellikle minikler, Başkan Yıldırım'la bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Aziz Yıldırım da ilgiden bir hayli mutlu olduğunu belirterek köyden ayrıldı.