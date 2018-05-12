Talisca belirsizliği sürüyor! İtalyanlardan bomba iddia!

YUNUS DİLBER - FANATİK/ Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca hakkındaki transfer iddiaları her geçen gün artıyor.

Siyah Beyazlılar'ın 21 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuna sahip olduğu Brezilyalı yıldızla Roma'nın ciddi bir şekilde ilgilendiği ve Benfica'ya 30 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.

MENAJERİ ONAY VERDİ

Başkent kulübüne yakınlığıyla bilinen Il Romanista gazetesi ise Roma'nın Talisca'nın menajeri Carlos Leite'yle yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldığını öne sürdü.

Leite'nin Roma'dan gelen teklifi kabul ettiğinin belirtildiği haberde İtalyan kulübünün Beşiktaş'ın oyuncu hakkındaki kararını beklediği ifade edildi.