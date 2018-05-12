Emre Mor için son karar verildi!

YUNUS DİLBER - FANATİK/ Celta Vigo'da top koşturan milli futbolcumuz Emre Mor, antrenmanlarda sergilediği disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Takım arkadaşlarından özür diledikten sonra yeniden forma şansı bulmasına rağmen geçtiğimiz hafta bir kez daha aynı cezaya çarptırılan Emre'yle ilgili İspanyol ekibinin kararını verdiği öğrenildi.





GALATASARAY İSTİYORDU

İspanya'da yayım yapan AS gazetesinde yer alan habere göre Celta yönetimi, geçtiğimiz yaz 13 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Emre'ye bir şans daha verme kararı aldı.





Haberde genç oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği hatırlatılırken İspanyol kulübünün, tarihinin en pahalı ikinci transferi olan Emre'yi bu koşullarda elden çıkarmak istemediği yazıldı.