Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan Kocaman kararı

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar'a 3-2 mağlup olarak kupayı kaybetmesi, taşların yerinden oynamasına neden oldu. Bu yenilgi sonrası başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un teknik direktörlük konusunda flaş bir karar aldıkları öğrenildi.

Akşam Gazetesi’nden Orçun Özateş’in haberine göre; Fenerbahçe'de 1 yıl daha sözleşmesi olan Teknik Direktör Aykut Kocaman, 3 Haziran'da yapılacak kongreden hemen önce başkan adaylarının elini rahatlatmak için nezaketen istifa etme kararı aldı. Başkan adaylarının kararı ise yeni sezona Kocaman ile başlanmaktan yanaydı.

Ancak Ziraat Türkiye Kupası'nın kaybedilmesi fikirlerin tamamen değişmesine neden oldu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un kupanın kaybedilmesinden sonra Aykut Kocaman'ın sezon sonunda ‘Nezaketen' edeceği istifayı kabul edecekleri belirtildi.

İki adayın da teknik direktörlük konusunda çalışmalara hız verdiği öğrenildi. Takımda köklü değişecekler yapmayı planlayan Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin, teknik direktör adaylarını masaya yatırdığı belirtildi. Yıldırım'ın bu sorunu kısa bir süre içinde çözmeyi hedeflediği de vurgulandı.

ZiRVE HESAPLARI DEĞİŞTiRiR

Ali Koç'un İngiliz bir teknik adamı takımın başına getirmeyi planladığı öğrenildi. Koç'un sportif direktörlük konusunda İspanyol bir isimle görüştüğü de belirtildi.

Ancak ligde elde edilecek bir şampiyonluk tüm planların bir kez daha değişmesine neden olabilir. Kocaman, son 2 haftada ipi göğüsleyebilirse takımda kalma ihtimali yeniden ortaya çıkabilir.

66 puana sahip olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın sadece 3 puan gerisinde bulunuyor.