Hamzaoğlu'nun İzmir Marşı açıklaması şoke etti!

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada taraftarlar ile yönetim arasındaki İzmir Marşı polemiği hakkında konuştu. Hamza Hamzaoğlu, taraftarların yönetimin 'Okumayın' demesine rağmen İzmir Marşı söylemesinin hoş olmadığını belirtti.

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u 2-0 yendi. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maç sonrasında basın toplantısında karşılamayı değerlendirdi. Kendi sahalarında bu sezonun son maçını oynadıkları belirten Hamza Hamzaoğlu, ihtiyaçları olan 1 puanı almayı başaramadıklarını söyledi. Bir gazetecinin yönetimin ‘İzmir Marşı’ açıklamasının ardından taraftarın bugünkü maçtaki protestosunu hatırlatması üzerine Hamza Hamzaoğlu şunları söyledi:

“Bugün topyekün, hep birlikte bu maçı kazanmak için burada olabilirdik. Bu hoş bir şey olmadı ama maalesef talihsizlikler yaşandı. Ben taraftarlarımızı yine Antalyaspor çatısı altında bir arada toplanıp, tekrar Antalyaspor’u en iyi şekilde destekleyeceğine inanıyorum.”

BAŞAKŞEHİR’E TEBRİK

İyi bir rakibe karşı oynadıklarına vurgu yapan Hamza Hamzaaoğlu, “Aslında oyuncularımız rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini, düşündüğümüz, konuştuğumuz oyun planımızı uygulamaya çalıştılar, iyi de uyguladılar. Ama sadece sonuçlandırmada biz başarısızdık. Rakibimiz bunu başardı. Bizden daha az pozisyona girerek başardı. Maçı 2-0 kaybettik. Başakşehir’i kutluyorum. Oyuncularımı iyi niyetli, pozitif oyunlarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Önlerinde bir maç daha olduğunu hatırlatan Hamza Hamzaoğlu, “Buradan alamadığımız puan ya da puanları oradan almak zorundayız. Belki de yarından sonra buna gerek kalmayacak ama matematiksel olarak sonuçta hala bir maçımız daha var. En iyi şekilde ona hazırlanacağız” şeklinde konuştu.