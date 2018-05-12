Nadal'ı Thiem durdurdu

Tek tip kortta üst üste 50 set kazanarak rekor kıran 31 yaşındaki Nadal, çeyrek final mücadelesinde Avusturyalı Thiem ile karşılaştı.

Thiem, yaklaşık iki saat süren mücadelede rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla Nadal'ın toprak kortta 21 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, pazartesi günü açıklanacak ATP dünya sıralamasında İsviçreli Roger Federer yeniden zirveye çıkacak.

Thiem, yarı finalde Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Kevin Anderson ile karşılaşacak.