Türk futbolunda bir ilk! İşte tarihe geçen VAR kararı!

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması Türkiye'de ilk kez uygulandı. TFF 1. Lig play-off maçında Erzurumspor'un Ümraniyespor karşısında kazandığı penaltı kararı VAR ile verildi.

Spor Toto Süper Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek olan play-off maçlarında heyecan başladı. İlk play-off maçı BB Erzurumspor ile Ümraniyespor arasında oynandı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma, 4-3 BB Erzurumspor’un galibiyeti ile tamamlandı. BB Erzurumspor, böylece 15 Mayıs’ta oynanacak rövanş öncesi az da olsa avantaj yakaladı. Karşılıklı gollerle izleyenlere büyük keyif veren karşılaşmada bir de tarihi ana tanıklık edildi. Maçın hakemi Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini kullanarak Türk futbolunda bir ilke imza attı. VAR sistemi kullanarak Arda Kardeşler’in 65. dakikada BB Erzurumspor lehine verdiği kararı, bir ilk olarak tarihe geçti.

Arda Kardeşler’in VAR sistemini kullanarak karar sonrası penaltı noktasında topun başına geçen Mert Nobre, vuruşu gole çevirerek takımını 3-2 öne geçirdi. Böylece Mert Nobre, kullandığı penaltı vuruşu sonrası VAR sistemi ile verilen ilk penaltı kararını gole çeviren isim oldu.