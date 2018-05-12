Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Bıçak kemiğe dayandı

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, başkanlık çalışmaları kapsamında İstanbul'da büyük bir toplantı gerçekleştirdi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde kongre üyelerine hitap eden Koç'un konuşması, sosyal medya kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. Koç'un açıklamalarında Aziz Yıldırım'a önemli göndermeler vardı.

İşte Koç'un o sözleri:

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Aziz Yıldırım hakkında bugüne kadar hiç kötü söz söyletmedim. Bizim başkanımızdır ve en çok eleştiri almamıza rağmen onu en çok savunan biz olduk. Bize göre Fenerbahçelilik bunu gerektirir. Bıçak kemiğe dayanmadıkça bunu devam ettirme kararı aldık. Ancak bıçak kemiğe dayandı...

"İFTİRA ATARAK OLMUYOR"

Aziz Yıldırım'a sesleniyorum. Siz mümkün olduğu kadar aday çıkmasına izin vermelisiniz. İftira atarak, korkutarak olmuyor... Size yakışmıyor!

Vefasızlık ile suçlanmak, bölücülük yakıştırması, Fenerbahçe'ye ihanet ettiğime dair kapalı kapılar ardından konuşmalar olduğunu öğrendim. Bu dediklerine inanıyorsanız bu daha kötü! Bu beni sadece kamçılıyor ama sizin adınıza üzülüyorum.

Siz (Aziz Yıldırım) benim nasıl biri olduğumu biliyorsunuz. Apayrı iki uç da olabiliriz şu an. Medeni insanlar gibi fikirlerimizi söylemeliyiz... Fikir ayrılıklarını bir kenara bırakalım. Medenice yüz yüze FB TV'de konuşalım.

OBRADOVİC MESELESİ...

Bize dedi ki Obradovic ile çalışmayacaksınız! Biz böyle bir şey demedik ki! İşin kötüsü hocamıza da söylenmiş bunlar! Fenerbahçe başkanı tutarlı olmak zorundadır...

3 Temmuz seçim politikası yapılamaz. Buradaki herkesi olmuştur. Hepimizi bağlar bu süreç. Kim başkan olursa olsun bunu sonuna kadar savunmak Fenerbahçe Başkanı'nın görevidir.

Biz seçildiğimiz takdirde bu saldırı için var gücümüzle savaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dönün 1-2 sene geriye... Yargıtay sürecinden söz edilirken tazminattan hiç bahsedilmedi. Her yaşadığımız olumsuzluğu 3 Temmuz'a bağlamayı doğru bulmuyorum...